Eski Cumhurbaşkanı Köhler yaşamını yitirdi

Almanya'da 2004 yılından istifa ettiği 2010 yılına kadar cumhurbaşkanlığı görevi yürüten Horst Köhler, yaşamını yitirdi. 81 yaşında, Cumartesi sabahı vefat eden Köhler'in ölümünü Cumhurbaşkanlığı Ofisi duyurdu. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Köhler'in eşi Eva Luise Köhler'e gönderdiği taziye mektubunda, "O, bu ülkeye çok şey kattı" dedi. Başbakan Olaf Scholz, "Almanya, yaşamını adil bir dünya için mücadeleye adamış bir siyasetçiyi kaybetti" mesajı paylaştı.

Köhler, Almanya'da bir siyasi partiyle bağı olmayan ilk cumhurbaşkanıydı. Ülkenin 9. cumhurbaşkanı unvanıyla 2004 yılında göreve başlayan Köhler, 2009'da yeniden seçilmiş, ancak bir yıl sonra Afganistan dönüşü verdiği röportaj nedeniyle çıkan tartışmalar üzerine istifa etmişti.