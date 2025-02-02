Saldırgan karakolda polisten dayak yemiş

Almanya'da 20 Aralık 2024 günü Magdeburg'daki Noel pazarına saldırdıktan sonra tutuklanan Taleb al Abdulmohsen'ya bir polis tarafından orantısız güç kullanıldığı ortaya çıktı. Sachsen Anhalt Eyalet Hükümeti, bir polis tarafından işlenen yaralama suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlgili polis memurunun görevinin askıya alınıp alınmadığına dair açıklama yapılmadı. 50 yaşındaki Taleb al Abdulmohsen'in ceza ehliyetinin olup olmadığı ruhsal durumuna bakılarak altı ila sekiz hafta içinde psikiyatrist tarafından değerlendirilecek.