80 yaşında ilk kez oy kullanacak

Mannheım kentinde yaşayan 80 yaşındaki Yılmaz Kalender, çifte vatandaşlık hakkının yürürlüğe girmesiyle Alman vatandaşı oldu ve ilk kez oy kullanma hakkı elde etti. Uzun yıllar SPD'de aktif olarak siyaset yapan eşi Claudia Kalender'e oy vererek destek olamayan ve bunun üzüntüsünü yaşayan kalender, şimdi oy kullanacağı için mutlu.

"SANDIĞA GİRMEK ŞART OLDU"

Türk vatandaşlığını bırakmak istemediği için 50 yıl boyunca Alman vatandaşı olmadığını kaydeden Kalender, "Ben Türk'üm ve Türk kalacağım. Elimde iki pasaport var. Bu iki pasaporttan benim için Türk pasaportu her zaman Alman pasaportunun önünde" dedi. Almanya'da yükselişte olan aşırı sağ tehdidine de değinen Kalender, "Aşırı sağcılar çok güçlendi, tehlike çok büyük. Bunların geçmişte yaptıklarını unutmamak gerekiyor. Çok acı şeyler yaşandı. Herkesin 23 Şubat'ta sandığa gidip aşırı sağa ve ırkçılara dur demesi şart" diye konuştu.