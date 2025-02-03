Almanlar ebru sanatını keşfetti!

Frankfurt'taki Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ebru kursları yine yoğun ilgiye karşılandı. 1973 yılında Uşak Banaz'dan Almanya'ya göç eden Orhan Erdoğan'ın, Almanya'da yaşatmak ve öğretmek için yıllardır verdiği emek karşılık buldu. Şu ana kadar 15 kişisel sergi açan Erdoğan, "Kurslar yoğun ilgi görüyor. her kursun sonunda katılımcıların memnuniyetle ayrılıyor" dedi.

"BİR NEVİ TERAPİ"

13 yıldır Volksschule bünyesinde ebru sanatını öğreten Orhan Erdoğan, "Almanlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurslarımızda katılımcılar her milletten, dinden, dilden bir araya geliyor ve uyum içinde çalışıyor. Bu sanatın sadece görsel değil, ruhsal anlamda da etkileri var. İnsanlar bir süre sonra sadece sanatı değil, huzuru da buluyor. Gelen herkes memnun ayrılıyor" şeklinde konuştu.

"GURUR KAYNAĞIMIZ"

Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Frankfurt Ticaret ve Kültür Ataşesi Ferruh Parmaksız ile birlikte kursu ziyaret etti. Türk sanatlarının Almanya'da bu kadar ilgi görmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkonsolos Akdevelioğlu, "Türk sanatının Almanya'da bu kadar ilgi görmesi bizler için çok keyif verici. Orhan Bey gibi uzun yıllardır bu sanata emek veren bir sanatçının katkıları çok değerli" dedi.