DAVA partisinde imza şoku

Almanya'da genel seçime girecek partileri netleşti. 23 Şubat günü yapılacak 21. Federal Meclis Seçimi'nde başvuruda bulunan 41 partiden 29'u yer alacak. Bu partiler arasında yer almak isteyen Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA - Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch) imzalara takıldı.

İMZALAR GEÇERSİZ SAYILDI

Sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde seçime girmek isteyen parti, gerekli görülen imzaları toplayıp seçim kuruluna sundu, ancak yapılan incelemede imza yeter sayısına ulaşılamadığı belirtildi. Almanya'da yaşayan Türklerin öncülüğünde kurulan partinin sayıya ulaşılamamasının nedeni de Alman vatandaşı olmayanların yani seçmen olmayanların da imza atması ve bu imzaların geçersiz sayılması oldu