Ebu Bekir İs, kulüp tarihine adını yazdırdı

Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'un tarihine bir Türk oyuncusu adını yazdırdı. Frankfurt'un geçtiğimiz aylarda profesyonel sözleşme sunduğu 16 yaşındaki Ebu Bekir İs, Avrupa Ligi'nde Roma karşısına çıktığı maçın 84. dakikasında oyuna girerek bir rekora imza attı. 16 yaş ve 121 gün ile 125 yıllık Frankfurt'un en genç forma giyen oyuncusunun bir Türk kökenli olması gururları okşadı. Konyalı genç oyuncu, kulüpte 38 numaralı formayı giyiyor.

10 yaşında Frankfurt'un altyapsına transfer olan orta saha oyuncusu, 14 yaşından beri Almanya genç milli takımlarında forma giyiyor. Müthiş bir oyun zekasına sahip olan futbolcu, 6 numara pozisyonunda oyunu her iki yönlü koordine edebiliyor.