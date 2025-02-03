Yeni hayatında dondurmacı oldu

Geçtiğimiz yıl bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ve ardından arkadaşının yardımıyla Türkiye'de fiziksel olarak iyileşen Terenzi, şimdi de işletmeci oldu. Terenzi, geçtiğimiz hafta Palma'daki Horeca gıda fuarında kendi dondurma markasını tanıttı.



Terenzi, bu yeni işin, gelecekte hayatının büyük parçası olacağına inanıyor. Alkol sorunları ve skandallarla mücadele eden Terenzi, son 6 ayın hayatının en zor dönemi olduğunu belirterek, "Son 6 ay belki de hayatımın en zor zamanlarıydı. Bu süreçte psikolojik sağlığım, içsel huzursuzluğum ve alkolle olan mücadelem hakkında çok şey öğrendim" dedi. Terenzi, hayranlarına kendisini yalnız bırakmadıkları için minnettar olduğunu söyledi. "Yanıt vermemiş olsam da tüm mesajları okudum. Şimdi bunlar geçmişte kaldı, artık geleceğe bakıyorum" ifadelerini kullandı. Terenzi, şu anda Mallorca'da bir dondurma dükkanı açmayı planlıyor.