Büyükelçi Gökhan Turan göreve başladı

Berlin Büyükelçiliği'ne Ahmet Başar Şen'in yerine atanan Gökhan Turan, 31 Ocak 2025 itibariyle yeni görevine başladı. Turan, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi dostluğa, ticari ilişkilerin derinliğine ve turizm alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. 3,5 milyon Türk'ün Almanya'da yaşadığını belirten Büyükelçi, Türkiye'nin Almanya'daki yatırımlarının 3,5 milyar dolar, Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlarının ise 24,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Büyükelçi Turan, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin yıllık 55 milyar Euro'ya ulaştığını ve her iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ortaklığın gelecekte daha da pekişeceğini belirtti. Turizm sektöründeki işbirliğini de önemli bir gelişme olarak değerlendiren Turan, Kasım 2024 itibariyle Türkiye'yi ziyaret eden Alman turist sayısının 6,4 milyon kişiye ulaşacağını söyledi.

YENİ YASAYA DESTEK

Turan, Haziran 2024'te yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlık imkânı sağlayan yasanın, Almanya'daki Türk toplumu için çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu yasanın, Türkiye ile Almanya arasındaki insani bağları daha da güçlendireceğini vurgulayan Turan, çoğulcu ve katılımcı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Büyükelçi Turan, Almanya'daki 14 Başkonsolosluk ile birlikte, Türk toplumuna hizmet etmeye devam edeceklerini ve karşılaşılan sorunlara çözüm arayacaklarını belirtti.

BÜYÜKELÇİ TURAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1970 doğumlu olan Büyükelçi Gökhan Turan, 1977-1981 yılları arasında Duisburg'da eğitim gördükten sonra 1983-1988 yılları arasında Ankara'da Anadolu Lisesi'nin Almanca bölümünü bitirdi.1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Turan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Büyükelçi Turan, Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü, Enformasyon Genel Müdürlüğü; Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürlüğü'nün yanısıra, Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulundu. 1995-1997 yılları arasında Almatı (Kazakistan) Büyükelçiliği'nde, 1997-2000 arasında Stuttgart Başkonsolosluğu'nda, 2010-2012 arasında Varşova Büyükelçiliği'nde, 2002-2006 ile 2012-2015 arasında Moskova Büyükelçiliği'nde görevlendirildi.

2015-2018 yılları arasında Güney Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Büyükelçi Turan, Aralık 2019-Ocak 2023 arasında Vilnius (Litvanya) Büyükelçisi ve Şubat 2023-Ocak 2025 arasında Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürü, Andlaşmalar Genel Müdürü ile Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü görevlerinde bulundu.