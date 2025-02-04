Almanya’da ırkçı AfD’ye büyük şok! On binlerce kişi protesto etti

Hamburg kentinde cumartesi günü 80 bini aşkın kişi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) karşı sesini yükseltmek için bir araya geldi. Polisin verdiği bilgilere göre, gösteriye katılım sayısı 65 bin civarındayken, organizatörler bu sayıyı 80 bin olarak duyurdu. Etkinlik, çevre hareketi "Fridays for Future" tarafından organize edildi ve Willy Brandt Caddesi'nde düzenlendi.