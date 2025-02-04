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Giriş Tarihi: 4.2.2025 10:23 Son Güncelleme: 4.2.2025 11:03

Almanya'da ırkçı AfD'ye büyük şok! On binlerce kişi protesto etti

Almanya’nın liman kenti Hamburg’da 80 bini aşkın insan AfD’yi protesto etti. Aralarında Türk derneklerinindi olduğu protesto da CDU/CSU aleyhine de slogan atıldı.

MEHMET UZUN
Almanya’da ırkçı AfD’ye büyük şok! On binlerce kişi protesto etti

Hamburg kentinde cumartesi günü 80 bini aşkın kişi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) karşı sesini yükseltmek için bir araya geldi. Polisin verdiği bilgilere göre, gösteriye katılım sayısı 65 bin civarındayken, organizatörler bu sayıyı 80 bin olarak duyurdu. Etkinlik, çevre hareketi "Fridays for Future" tarafından organize edildi ve Willy Brandt Caddesi'nde düzenlendi.

Protestoya katılanlar, özellikle CDU/CSU'nun AfD ile işbirliği yaparak göç politikalarıyla ilgili önerileri Federal Meclis'e taşımasını eleştirdi. Katılımcılar, "Hamburg birlikte duruyor" ve "Faşistlerle anlaşma yapanlar anlamıyor!" sloganları atarak, Almanya'daki aşırı sağ hareketlere karşı durduklarını gösterdi.

Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) Başkanı Murat Kaplan, on binlerce kişinin katıldığı protestoda toplumsal sorunlara dikkat çekerek, ayrımcılıkla ilgili endişelerin arttığını belirtti. Kaplan, parlamentoda ve toplumda ayrımcılıkla ilgili sorunların daha fazla ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Almanya'da ırkçı AfD'ye büyük şok! On binlerce kişi protesto etti
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