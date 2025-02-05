Almanya savaş tarihi verdi! "Toplum buna hazır olmalı"

Almanya'nın Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın 2029 yılında Avrupa'ya saldırı planladığını vurguladı. Breuer, "2029'da savaşa hazır olmalıyız. Doğu'da açık bir tehdit görüyoruz ve bu tehdide karşı koymak için bir şeyler yapıyoruz. Soğuk Savaş'ta yaptığımız gibi binlerce tankı yan yana dizmemize gerek yok. İhtiyacımız olan şey, esnek ve akıllı bir savunma planı ve bizim bir planımız var" dedi.
"TOPLUM SAVAŞ HAZIR OLMALI"
Rusya ile savaş senaryolarının korku tellallığı olmadığının altını çizen Breuer, "Durum çok ciddi. Putin planlarını sistematik olarak uyguluyor. Silahlanma süreçleri devam ediyor. Ben savaşın çıkma olasılığını dört yıl olarak görüyorum. Kendimizi mümkün olduğunca iyi hazırlamalıyız. Bu sadece askerler için değil, tüm toplum için geçerli" şeklinde konuştu.
"SAVUNMA HARCAMALARI ARTMALI"
Breuer, Rusya'yı açık tehdit olarak algıladıklarını belirtti ve NATO olarak bu tehdide karşı kararlılıkla cevap verdiklerini ifade etti. Breuer, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçelerinin yüzde 5'e çıkarma çağrısını ise gerçekçi bulmadığını dile getirdi.