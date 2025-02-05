Almanya savaş tarihi verdi! "Toplum buna hazır olmalı"

Almanya'nın Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın 2029 yılında Avrupa'ya saldırı planladığını vurguladı. Breuer, "2029'da savaşa hazır olmalıyız. Doğu'da açık bir tehdit görüyoruz ve bu tehdide karşı koymak için bir şeyler yapıyoruz. Soğuk Savaş'ta yaptığımız gibi binlerce tankı yan yana dizmemize gerek yok. İhtiyacımız olan şey, esnek ve akıllı bir savunma planı ve bizim bir planımız var" dedi.