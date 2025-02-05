Merz, başbakan gibi korumaya alındı

Son günlerde Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) ırkçı AfD ve FDP ile birlikte sınırlarda yasa dışı göçmenlerin geri çevrilmesi yönünde oy kullanması, sol çevrelerin tepkisini çekti. Bu durum, CDU'nun parti binalarına, seçim stantlarına ve etkinliklerine yönelik saldırı tehditlerini beraberinde getirdi.

ETTEN DUVAR ÖRÜLÜYOR

CDU lideri Friedrich Merz, yaptığı ziyaretlerde yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etmeye başladı. Köln'deki bir etkinlik sırasında, polis Merz'i öfkeli göstericilerden korumak için insan zinciri oluşturdu. Merz'in Berlin'deki CDU Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette de, olası kamyonlu saldırılara karşı bariyerlerle çevrili bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Friedrich Merz henüz federal şansölye olmasa da, kendisine uygulanan güvenlik önlemleri "şansölyelik düzeyinde" olarak nitelendiriliyor. Merz'in Erfurt'ta katıldığı bir etkinlikte de, kongre merkezi yoğun güvenlik önlemleri altına alındı. Merz'in araç konvoyunda hangi araçta bulunduğu gizli tutulmaya başlandı. CDU'nun Berlin'de düzenlediği federal parti kongresinde de güvenlik önlemleri dikkat çekici düzeydeydi. Delegeler, etkinlik alanına girmeden önce yoğun güvenlik kontrollerinden geçirildi. Hatta yiyecekler bile arasına bıçak yerleştirilebileceği gerekçesiyle kontrol edildi.