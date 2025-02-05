Pandemi kararları mercek altında

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, koronavirüs pandemisi dönemindeki kararların incelenmesini talep etti. Steinmeier, "Bu inceleme demokrasiye olan güveni kaybeden veya şüphe duyan insanları geri kazanma fırsatı yaratacak" diye konuştu. Genel seçimlerinden sonra sürecin hızla ele alınması çağrısında bulunan Steinmeier, yeni hükümetin bu konuda adım atmaması durumunda bizzat kendisinin süreci başlatacağını belirtti.

"DETAYLI İNCELEME YAPILMADI"

Steinmeier, "Eğer yeni hükümet ve yeni mecliste bu görevi üstlenmezse ben yapacağım" dedi. Mevcut yasama döneminde maske kullanımı, aşılar, okulların ve iş yerlerinin kapanması gibi pandemiyle mücadele önlemlerinin detaylı şekilde incelenemediğini belirten Steinmeier, "Yeni seçimlerin ardından değerlendirme sürecini hızla başlatmalıyız" dedi.

"BÜYÜK ŞÜPHELER DOĞAR"

Steinmeier ayrıca, bu sürecin sadece sorumlu kişileri suçlamaya odaklanmaması gerektiğini belirterek, "Eğer değerlendirme yapmazsak bastırılan konular unutulmaz ve bu durum daha büyük şüpheler doğurur" dedi. Cumhurbaşkanı, popülist çevrelerin bu boşluğu istismar edebileceği uyarısında da bulundu.