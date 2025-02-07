Depremzedeleri türkülerle andılar

6 Şubat 2023 günü Türkiye'de büyü yıkıma ve binlerce insanın ölümüne yol açan depremin yıldönümünde Köln'de anma programı gerçekleştirildi.

Sanatçı Aynur Kranauer yönetimindeki 3. Kuşak Korosu, Köln Katedrali'nin önünde bu yıl ikinci kez anma etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, SPD'li siyasetçi Tülay Durdu ile çok sayıda Türk ve Alman katıldı.

"O ACI ASLA UNUTULMAYACAK"

Saygı duruşuyla başlayan programda, 3 Kuşak Korosu, Türkçe, Almanca ve farklı dillerde Türküler seslendirdi. Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu belirten Aynur Kranauer, "Acılarımızı unutmak istemiyoruz" dedi. Başkonsolos Al ve Tülay Durdu da depremde yaşanan acının asla unutulmayacağını ifade etti.