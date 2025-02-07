Huzurevleri artık hayallerde kalıyor

Bakım ihtiyacı olan kişilerin bir kuruma yerleştirilmesi, hem kendileri hem de yakınları için giderek daha pahalı hale geldi. Bakıma muhtaç bireyler ve yakınlarının ödemek zorunda olduğu katkı payı yaklaşık 300 Euro yükseldi. Bireylerin huzurevindeki ilk yıllarında kendi ceplerinden ödemek zorunda oldukları miktar, 2024 yılı başında ortalama 2687 Euro iken, 2025 yılı başında 2984 Euro'ya çıktı.

EN DÜŞÜĞÜ SAKSONYA ANHALT'TA

Söz konusu ücrette bölgesel farklılıklar dikkat çekti. En yüksek tutar Bremen'de 3456 Euro olurken, en düşük tutar Saksonya Anhalt'ta 2443 Euro olarak görüldü. Yasal Sağlık Sigortası Fonları Birliği (vdek), sürekli artış eğilimi görüldüğünü aktardı.

YARDIM MİKTARI YÜKSELDİ

Öte yandan 1 Ocak itibarıyla bakım hizmetleri yüzde 4,5 oranında zamlandı. Örneğin, en yüksek bakım seviyesi olan 5. derece için sağlanan profesyonel evde bakım yardımı 2200 Euro'dan 2299 Euro'ya yükseldi. Tam zamanlı yatılı bakım için verilen destek ise 2005 Euro'dan 2096 Euro'ya çıktı. Bakım sigortası katkı payı da yılbaşında 0,2 puan artırıldı.

SAYILARI 800 BİNE ULAŞTI

Vdek Başkanı Ulrike Elsner, siyasi partileri verilen sözleri tutmaya çağırdı. Yeni hükümetin bakımı güvenli ve uygun fiyatlı hale getirmesi gerektiğini vurgulayan Elsner, insanlar üzerindeki mali yükün "çok yüksek" olduğunu belirterek, kişisel katkı paylarının sınırlandırılması gerektiğini savundu. Bakıma muhtaç kişilerin yüzde 90'ı evde bakım hizmetleriyle destekleniyor. Yatılı bakım hizmeti alanların sayısı ise Aralık 2021'den Aralık 2023'e kadar 6000 kişi artarak 800 bine ulaştı.