İnci Küpeli Kız’a depremzede dokunuşu

Türkiye'de meydana gelen ve asrın felaketi olan depremde yaşamını yitirenler Hollanda'nın Lahey kentinde de anıldı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve NP2E'nin ortak olarak Mauritshuis Müzesi'nde organize ettiği anmada Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in eseri 'İnci Küpeli Kız'dan ilham alınarak 110 depremzede kadının el işi ve göz nuru ile oluşturduğu 6 metre uzunluğundaki nakış ziyaretçilere sunuldu.

DAYANIŞMA UNUTULMAZ

Törenine, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins, Lahey Büyükelçisi Selçuk Önal, İşçi Partili (PvdA) Milletvekili Songül Mutluer ve çok sayıda Türk ve Hollandalı davetli katıldı. Büyükelçisi Ünal, konuşmasında 11 ili etkileyen depremde 50 binden fazla kişinin öldüğünü ve yüz binlerce kişinin yaralandığını dile getirdi. Hollanda'nın deprem sonrası yardım eden ilk ülkelerden birisi olduğuna ifade eden Ünal, "Hollanda dayanışması asla unutulmayacak" dedi.

"ACI HALA YÜREĞİMİZDE"

Ünal, törenin Mauritshuis Müzesi'nde düzenlenmesinin anlamı olduğunu anlatarak, "Depremzede kadınlar, nakışı müzeye hediye ederek Hollanda'ya teşekkür etti" diye konuştu. Bakan Bruins ise depremde hayatını kaybedenleri ve mağdurları unutmadıklarını söyledi. Bruins, "Hala, bu depremin acısını kalbinde hisseden bizim gibi çok sayıda insan var. O depremi unutmadığımızı göstermek ve mağdurlarını anmak için buradayız" dedi.