Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Vekil adayı Atılgan’ın seçim afişine saldırı
Giriş Tarihi: 7.2.2025 14:10

Vekil adayı Atılgan’ın seçim afişine saldırı

Nordenham kendinden milletvekili adayı olan Hamza Atılgan’ın seçim afişlerine saldırı düzenlendi. Atılgan’ın afişlerinde yüzü boyandı ve Hitler bıyığı çizilip, üzerine AfD yazıldı.

Vekil adayı Atılgan’ın seçim afişine saldırı

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Nordenham kentinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından milletvekili gösterilen Hamza Atılgan'ın (30) afişlerine saldırı gerçekleştirildi. Afişlerde Atılgan'ın fotoğrafına Hitler bıyığı çizenler, afişe AfD de yazdı. Olaya sert tepki gösteren Atılgan, bu tür eylemlerin demokratik değerlere yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, korkmadığını ve mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

Atılgan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Seçim posterlerim lekelendi. Bu sıradan bir suç değil, demokratik değerlerimize yönelik bir saldırı. Bu tür korkakça hareketlerin siyasi söylemimizde yeri yok. Bundan korkmuyorum. Aksine, demokrasimize olan bağlılığım beni güçlendiriyor. Demokrasimiz için her gün sokağa çıkıyorum. Daha iyi bir gelecek için mücadele ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Vekil adayı Atılgan’ın seçim afişine saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA