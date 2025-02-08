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Giriş Tarihi: 8.2.2025 10:33

Kölnlüler Evliya Çelebi’yi tanıdı

Yunus Emre Enstitüsü’nün Köln şubesi, Türk kültür ve tarihine ışık tutan önemli şahsiyetleri ele alan yeni bir etkinlik serisi başlattı.

İbrahim TAŞ
Kölnlüler Evliya Çelebi’yi tanıdı

Enstitü'nün ilk programında, Osmanlı döneminin ünlü seyyahı Evliya Çelebi'nin hayatı ve eserleri Prof. Dr. Nurettin Gemici'nin sunumuyla anlatıldı. 17. yüzyılda geniş bir coğrafyayı dolaşan Evliya Çelebi, on ciltlik "Seyahatnâme" eseriyle gezdiği yerlerin kültürünü, toplumsal yapısını ve günlük yaşamını zengin ve mizahi bir dille aktarmıştı.

Etkinlikte, Çelebi'nin seyahatlerinin ve gözlemlerinin tarih araştırmaları açısından taşıdığı değer vurgulandı. Yunus Emre Enstitüsü'nün bu yeni serisi, Türk kültür mirasını uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor. Etkinlik, katılımcılara Evliya Çelebi'nin eşsiz mirasını keşfetme fırsatı sundu.

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Kölnlüler Evliya Çelebi’yi tanıdı
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