Çocuk suçlarında şoke eden artış

Öğretmenlere tehdit, sınıf arkadaşlarına saldırı, polise direnme, hırsızlık ve gasp gibi suçlarla gündeme gelen bu çocukların bazıları 10 yaşın altında. Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi'ne (LKA) göre, Doğu Afrika'nın Güney Sudan bölgesinden gelen 10 yaşındaki iki kardeş, eyaletin en genç yoğun suçluları olarak kayıtlara geçti. Kardeşler, toplamda 26 suça karıştı. Bu suçlar arasında 7 yaralama, 4 hırsızlık, polise direnme ve saldırı yer aldı. Ayrıca acil çağrıları kötüye kullanma ve tehdit gibi suçlar da dosyalarına eklendi.

KARIŞMADIĞI SUÇ YOK

Mecklenburg Vorpommern'de son iki yıl içinde Romanya kökenli bir çocuk, 108 suçtan şüpheli olarak kaydedildi. Suçları arasında nitelikli hırsızlık (35 kez), mala zarar verme (14 kez), tehdit (7 kez), tehlikeli yaralama (6 kez), gasp (6 kez) ve kundaklama yer alıyor. Berlin'de, Kamerunlu 14 yaşındaki bir genç, toplamda 30 kez suç şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Şiddet suçları işleyen bu genç, yaralama ve tehdit gibi vakalarla polisin sıkça gündeminde.

11 YAŞINDA 25 SUÇ

Hessen'de, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuk, eyaletin en genç yoğun suçlusu oldu. Gasp ve mala zarar verme gibi suçlara karıştığı açıklandı. 11 yaşındaki bir Alman çocuk, Schleswig Holstein Eyaleti'nin en genç suçlusu olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 25 suça karıştığı tespit edildi. Bunlar arasında nitelikli hırsızlık, mala zarar verme ve haneye tecavüz yer alıyor.

SUÇ YAŞI DOKUZA DÜŞTÜ

Kuzey Re -Vestfalya'da 12 yaşındaki Türkiye kökenli Alman vatandaş bir çocuk, 2024'ün ilk dokuz ayında toplam 11 mülkiyet ve şiddet suçu işledi. 2024 yılında Saksonya Anhalt Eyaleti'nde 9 yaşındaki bir Alman çocuk, yılın en çok suç işleyen çocuğu oldu. Bir önceki yıl ise 12 yaşındaki bir kız çocuğu, mala zarar verme, tehdit ve yaralama gibi 18 suç işlemişti. Bremen eyaletinde ise en genç yoğun suçlu, 15 yaşında bir genç. Toplamda 72 suç işlediği tespit edildi.