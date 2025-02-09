Demokrasi ayaklanması

Seçime sayılı günler kala, halk ırkçılığa karşı bir kez daha sokağa çıktı. Bu kez sayı yüzbinleri aştı. Sadece Münih'te ırkçılığa karşı toplanıp yürüyenlerin sayısı 250 bini aştı. Aşırı sağın yükselişine karşı toplananlar nefret söylemlerine ve demokratik düzenin sorgulanmasına karşı durduklarını belirtti.

MERZ'E ÖFKE BÜYÜK

Demokrasi ve çeşitlilik için yürüyenler, ırkçıları kınamanın yanı sıra Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz'i hedef alan dövizler taşıdı. Münih'in yanı sıra Bremen, Hannover, Minden, Dortmund, Paderborn ve Bielefeld gibi birçok şehirde de gösteriler düzenlendi.

DALGA DALGA YAYILIYOR

Bremen'de 35 bin, Hannover'de polis, katılımın 24 bin olduğunu bildirdi. Minden'de yaklaşık beş bin kişi demokrasi ve çeşitlilik için bir araya geldi. Dortmund'da "Dayanışma, Nefret Değil" sloganıyla düzenlenen gösteriye üç bin kişi katıldı. Paderborn'da, AfD'nin seçim mitingini protesto etmek için yaklaşık bin kişi toplandı. Bielefeld'de, Cuma akşamı 10 binden fazla kişi yürüdü.

TASARIYA ORTAK OY TEPKİ ALDI

Geçen hafta da Berlin'de yaklaşık 150 binin üzerinde kişi, "Dürüst İnsanların Ayaklanması. Biz duvarız!" sloganıyla yürümüştü. Protestolar, Birlik Partileri (CDU/CSU) ile ırkçı AfD'nin göç politikasını sıkılaştırma yönündeki yasa tasarısını ortak oy kullanarak Federal Meclis'ten geçirmesi oldu. Bu gelişme, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı ve ülke genelinde demokrasiyi savunma çağrılarını artırdı, halk hafta sonları sokağa çıkmaya başladı.