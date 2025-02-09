Huzurevinde mide bulandıran ahlaksızlık! Youtuber ortaya çıkardı

Bavyera Eyaleti'ne bağlı Neustadt'taki huzurevinde çalışan 39 yaşındaki bir kadına, işyerinde çıplak videolar çektiği için soruşturma açıldı. Görevi huzurevindeki yaşlılara bakmak olan kadının bir erotik platforma üye olduktan sonra yaşlıların odalarından çıplak videolar çekip yaydığı görüldü. Soruşturma tam başlamışken ikinci mide bulandırıcı görüntüler ortaya çıktı.

YOUTUBER ORTAYA ÇIKARDI

Huzurevinde, bakıcı kadının sık sık göğüslerini göstermesinden sonra yaşlıların yatağında mastürbasyon yapıp ellerini yıkamadan akşam yemeği servis ettiği görüldü. Vaka, bakım sektörüyle ilgili içerikler paylaşan youtuber Kevin Hartwig (31) tarafından ortaya çıkarıldı. Hartwig, Bild gazetesine, "Sayfamdaki üyeler beni bu video hakkında uyardı. İnanamadım ve film seti olduğunu düşündüm. Daha fazla internet kullanıcısı bu sahneleri gönderdi. Hangi huzurevi olduğunu tespit ettik. Ardından kurumu bilgilendirdim. Kadın kısa süre sonra video ve profilini sildi" açıklaması yaptı.

GİZLİLİĞİ İHLALDEN SORUŞTURMA

Soruşturma başlatılmasının nedeni, kadının yayında veda ederken yanlışlıkla ön kamerayı açması ve tekerlekli sandalyede huzurevi sakininin görülmesi, bir başka videoda da yaşlıların sohbet seslerinin duyulması oldu. Sözün gizliliğini ihlal ve özel alanda kişilerin izinsiz görüntülenmesi, suçlanma nedeni oldu. Ceza Kanunu'na göre, bu suçlar üç yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılabiliyor. Kadına geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.