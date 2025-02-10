Bavyera’da helikopter düştü: iki kişi öldü

Almanya'nın Greding kenti yakınlarındaki Hofberg'de bulunan ormanlık alana helikopter düştü. Özel bir şirkete ait olan helikopterdeki 50 ve 76 yaşlarındaki pilotlar yaşamlarını yitirdi. Helikopterin, öğle saatlerinde ormanlık alana çakılarak tamamen parçalandığı açıklandı.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında, kazazedelerden biri enkazın dışında, diğeri ise helikopterin içinde sıkışmış halde buldu. Kazazedeleri hayata döndürme çabası sonuç vermedi. Model uçak pisti yakınlarında meydana gelen kazanın nedeni araştırılıyor. Pilotların nereden kalkış yaptığı ve hedeflerinin ne olduğu da henüz bilinmiyor.