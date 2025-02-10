Ozan’ın tercihi Ay Yıldız oldu

Futbola yedi yaşında Mönchengladbach altyapısında başlayan genç yetenek Ozan Sulaksu, önce MSV Duisburg'a ardından da Alemania Aachen'a transfer oldu. Defans hattının sol kenarında görev yapan Ozan, eyalet karması seçimlerinde Türkiye U 15 genç milli takım hocası Soykan Başar'ın dikkatini çekerek ay yıldızlı forma için davet aldı.

Teklifi ailesi birlikte sevinçle karşılayan Ozan, hiç tereddüt etmeden davete 'evet' dedi. Almanya adına oynamayı hiç düşünmediğini ve hayalinde hep ay yıldızlı renkler olduğunu söyleyen Ozan, henüz yolun başında olduğunu ve hayallerinin peşinden koşacağını belirtti.