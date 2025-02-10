Taylan Bulut’tan dört yıllık imza

2. Bundesliga takımlarından Schalke'nin altyapısında yetişen 19 yaşındaki Taylan Bulut, kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşme uzattı. Ligde aralıksız 9 maç art arda ilk onbirde sahaya çıkarak kalitesini ortaya koyan sağ kanat oyuncusu, kulübünde kalmayı tercih etti.

Alman genç milli takımı ile U-17 Avrupa şampiyonu olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türk milli takımının teklifine 'evet' diyerek ay yıldızlı formayı giyeceğini açıklamıştı. Devre arası İngiltere'den gelen tekliflere rağmen kulübünde kalan Taylan için 8 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlendi.