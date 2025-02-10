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Giriş Tarihi: 10.2.2025 12:18

Taylan Bulut’tan dört yıllık imza

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Taylan Bulut’tan dört yıllık imza

2. Bundesliga takımlarından Schalke'nin altyapısında yetişen 19 yaşındaki Taylan Bulut, kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşme uzattı. Ligde aralıksız 9 maç art arda ilk onbirde sahaya çıkarak kalitesini ortaya koyan sağ kanat oyuncusu, kulübünde kalmayı tercih etti.

Alman genç milli takımı ile U-17 Avrupa şampiyonu olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türk milli takımının teklifine 'evet' diyerek ay yıldızlı formayı giyeceğini açıklamıştı. Devre arası İngiltere'den gelen tekliflere rağmen kulübünde kalan Taylan için 8 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlendi.

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Taylan Bulut’tan dört yıllık imza
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