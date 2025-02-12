127 saniyenin bedeli 15 bin Euro oldu

Bundesliga'da en yakın takipçisinden 8 puan farkla liderliğini sürdüren Bayern Münih, Kasım ayında St. Pauli deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmüştü. Bu maçta soyunma odasından geç çıkan takıma Alman Futbol Federasyonu spor mahkemesi 15 bin Euro ceza kesti. Bavyera temsilcisi üç ay sonra sonuçlanan mahkeme kararına itiraz etmeyecek.

Maçın ikinci yarısı için hakemlerin takımı sahaya davet etmesine rağmen, Bayern Münih 2 dakika 7 saniye sonra sahaya ayak basınca ceza kaçınılmaz oldu. Bu cezalar 120 saniyeden sonra yürürlüğe giriyor ve 15 bin Euro'dan 80 bin Euro'ya kadar yükselebiliyor.