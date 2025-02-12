Güvenlik Ofisi’nden DeepSeek uyarısı

Almanya'nın Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI), DeepSeek'in kullanıcıların tuşlama kalıplarını kaydettiğini ve bu verilerin Çin'de saklandığını belirtti. Kullanıcı profilleri oluşturan bu uygulama, aynı zamanda siber suçlar için manipüle edilebiliyor.

Bavyera, DeepSeek ve benzeri uygulamaları kamu cihazlarında yasakladı. İtalya'nın veri koruma otoritesi DeepSeek'i yasaklarken, Almanya'da da benzer önlemler gündeme geldi. Birçok kuruluş, Alman bakanlıkları ve büyük işletmeler güvenlik gerekçesiyle DeepSeek gibi dış kaynaklı uygulamalarında oluşabilecek siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri artırdı.

Bavyera İçişleri Bakanlığı DeepSeek ve benzeri uygulamaları kamu cihazlarında yasakladı. Rheinland Pfalz Eyaleti veri koruma dairesi ise DeepSeek hakkında inceleme başlatma hazırlığında olduğunu duyurdu.