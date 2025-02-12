Şehit mektupları sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Rasim Soylu imzasını taşıyan ve Dr. Nevzat Yıldırım küratörlüğünde organize edilen "Çanakkale Şehit Mektupları" isimli resim sergisi Köln Başkonsolosluğu sergi alanında ziyaretçileriyle buluştu.

Serginin açılışını, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al yaparken, açılışa Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 1. Dünya Savaşında ve özellikle Çanakkale'de şehit olan askerlerimizi anma amacıyla açılan sergi, sadece Çanakkale şehitlerine değil Türk tarihinin şanlı sayfalarında yerini alan tüm şehitlerimize ithaf ediliyor.

"BAĞIMSIZLIĞIN İFADELERİ"

Serginin açılışında konuşan Başkonsolos Al, "Milletimiz inancı, kararlılığı ve vatan sevgisiyle yazdığı bu destan bir hilal uğruna yıldızların hatırasını ilelebet yaşatacaktır. Bugün burada o kahramanların kaleminden çıkan mektupların sanat yoluyla yeniden hayat bulmasına şahitlik ediyoruz. Bu eserler, tarihimizin ve bağımsızlık ruhumuzun en derin ifadelerinden biridir" dedi.

50 RESİMDEN OLUŞUYOR

Sergideki resimlerin Çanakkale Savaşı'nda askerlerin ailelerine yazdıklarını ifade eden Doç. Dr. Rasim Soylu, "Sergideki resimlerin Türkçe karşılığını da yazdık. 50 adet resim yer alıyor. Bu resimlerle tarihimize ışık tutmak, gençlerimize Çanakkale'yi tanıtmak şehit olan büyüklerimizi rahmetle anmak istiyoruz. Kendimizi sanat yoluyla aydınlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Sergi 14 Şubat 2025 Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.