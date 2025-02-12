Seyahat tutkusunu hiçbir kriz kıramadı

Gelecek Araştırmaları Vakfı'nın 41. Turizm Raporu'na göre, katılımcıların yüzde 63'ü geçen yıl en az beş günlük seyahat rezervasyonu yaptı. Bu oran, son 20 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Vakfın Direktörü Ulrich Reinhardt, "Tüm krizlere rağmen Almanların seyahat tutkusu kırılmadı" dedi. Katılımcıların üçte birinden fazlası 16 eyaletten birinde tatil yaptı. Bavyera ve Mecklenburg Vorpommern en çok tercih edilen bölgeler arasında yer aldı.

Almanya ülke içindeki seyahatte başı çekerken, en çok seyahat ettiği ülkelerin başında İspanya, İtalya ve Türkiye geliyor.