Sosyal medya kullanıcısı sınırlama istiyor

Münih Teknik Üniversitesi (TUM) ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre, on ülkede çoğu katılımcı, sosyal medyada nefret söylemi, şiddet görüntüleri ve tehditler ile sahte haberlerin sınırlandırılmasını istiyor. Ancak aynı zamanda, bu tür içeriklere maruz kalmanın kaçınılmaz olduğunu da düşünüyor.

Araştırma ekibinin başındaki Yannis Theocharis, "Toplumda yaygın bir kabullenme görüyoruz. Bu alışkanlık büyük bir sorun çünkü toplumsal normları zayıflatıyor ve nefret ile şiddeti normalleştiriyor" dedi.

2024 sonbaharında Avrupa, ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Avustralya'da 13 bin 500 kişiyle yapılan ankette, sosyal medyada güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunun kimde olduğu konusunda ülkeler arasında farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştı