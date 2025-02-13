AfD’nin ırkçılığına üniversite onayı

Araştırma, AfD'nin özellikle düşük eğitim seviyesine sahip kişiler arasında daha fazla destek bulduğunu gösterdi. Anket araştırmasına göre, AfD'ye oy verenlerin yaklaşık yüzde 22'si aşırı sağ görüşe sahip. CDU/CSU ve SPD seçmenlerinin yüzde 2,5'inin benzer bir dünya görüşüne sahip olduğu belirtildi. Yeşiller seçmenleri arasında oran sıfır olarak kaydedildi.

AfD özellikle düşük eğitimli ve işsiz kesim arasında daha fazla destek bulurken, Yeşiller'in ise yüksek eğitimli ve yüksek gelirli kesim tarafından tercih edildiğini ortaya çıktı. Öte yandan AfD'ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 70,6'sı erkeklerden oluşuyor. Bu oran diğer partilere kıyaslandığında en yüksek erkek seçmen oranını işaret ediyor. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'nin de yaklaşık yüzde 62 oranında erkek seçmeni bulunuyor.