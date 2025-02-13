“Emeklilik maaşı beklerken dolandırıldık”

Yüzlerce Avrupalı Türk'ü 'Sizi emekli edeceğim' diyen sözde sosyal güvenlik uzmanının geride 150 milyon TL'lik bıraktığı iddia edildi. Mağdurların sayısı her geçen gün artarken, müştekilerin avukatı Yasin Coşkunseven, "Şikâyetçi olduğumuz Erhan Nacar, hala televizyon program yapmaya devam ediyor ve yeni kurbanlar arıyor" dedi.

"YURT DIŞINA KAÇABİLİR"

Avkuat Coşkunseven, ortada bir vurgun olduğunu ve boyutunun çok büyük olduğunu belirterek, "Çok fazla mağdur var. Şahısların bu işten yıllık 150 milyon TL'lik bir gelir elde ettikleri düşünülüyor. Bu şahsın yurtdışına kaçma ihtimali var. Buradan uyarıda bulunuyorum, önlem alınmalı" dedi.

MAL VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARMIŞLAR

Coşkunseven, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nacar hakkında bir dava açıldığını, kendisinin de 14 müvekkili adına suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Paralarını geri isteyen mağdurlara Nacar ve Ümit. Ö.'nün, 'Bizden zırnık alamazsınız, biz zaten Gürcistan'a kaçacağız' şeklinde söylemleri olmuş. Bu şahıslar zaten bazı hazırlıklar yapmış, tüm mal varlıklarını elden çıkarmışlar" diye konuştu.

PARAVAN ŞİRKETLER KURULMUŞ

Erhan Nacar'ın paravan şirketler kurarak, yurtdışındaki Türkleri buralarda 2-3 gün sigortalı gösterip usulsüzlük yaptığını anlatan Coşkunseven, "SGK şimdi bu usulsüz şekilde emekli olan vatandaşları tespit edince Erhan Nacar, 'Bu sorunu yine biz çözeriz' diyerek mağdurlardan para talep ediyor, ikinci kez dolandırmaya çalışıyor" diye konuştu.

İŞTE MAĞDURLARIN ANLATTIKLARI:

Belçika'da yaşayan Nahit Yıldırım, 2023'te İstanbul'a gittiğinde, Erhan Nacar'ın yanında çalışan Ümit Ö.'ye 19 bin 500 Euro ödeme yaptı. Nacar'ın kendisine "7 Ocak 2024'te emekli olacaksınız" dediğini anlatan Yıldırım, "Emekli olamayınca tekrar irtibata geçtim, 'dosya beklemede' dediler. Sonra 'kanser tedavisi görüyorum' diyerek beni oyaladılar" şeklinde konuştu. Yıldırım, Yalova'daki SGK'ya gittiğinde ise ne başvuru yapıldığını ne de parasının iade edildiğini öğrendi. "Makbuzda sadece 19 bin 500 yazıyor, ne TL ne de Euro yazıyor" diyen Yıldırım, şikayetçi olduğunu belirtti.

"ELİM KIRILSAYDI DA PARAYI VERMESEYDİM"

Fransa'da yaşayan Pembe Özkaya, 2019 yılında Erhan Nacar'a vekalet verdiğini ve SGK'ya borçlanma başvurusu yapıldığını anlattı. Özkaya, "Ancak, parayı SGK'ya değil başka bir hesaba yatırmam istendi. Nacar'ın asistanı zorla ikna etti. 2021'de 15 bin Euro gönderdi. Daha sonra t 4 bin Euro talep edildi. Ankara'ya çağırdılar 'emekli oldunuz, maaşınız bağlanacak' dediler. Ancak 2023'te SGK'ya gittiğinde, hiçbir işlem yapılmadığını ve emeklilik hakkının yandığını öğrendim. Elim kırılsaydı da parayı vermeseydim, emeklilik hakkım yandı, dolandırıldım" dedi.

"30 BİN EURO VERDİM, İŞLEM YAPILMADI"

Almanya'da yaşayan Vahap Kaya, 2019 yılında kendi ve eşinin emeklilik işlemleri için 30 bin Euro ödeme yaptı. Ancak, SGK'ya başvurduğunda hiçbir işlem yapılmadığını öğrendi. Kaya, "Kendisini defalarca aradım, cevap vermedi. Bürosuna gittim, emeklilik işlemlerim devam ediyormuş gibi beni oyaladı" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Kaya, gönderdiği paraların dekontlarını sakladığını söyleyip, cezalandırma talebinde bulundu.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

2018 yılında Erhan Nacar'a 20 bin Euro gönderen Hanife Şenyıldız, ne SGK işleminin başlatıldığını ne de paralarının geri ödendiğini belirterek, "Bu adamın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"HALA İNSANLARI KANDIRIYOR"

Almanya'da yaşayan Esme Weissland, 2023 yılında TV ekranlarında sıkça görülen Erhan Nacar'a güvenerek Türkiye'de emeklilik başvurusu yaptığını ifade etti. Weissland, "10 bin Euro gönderdim ancak SGK'yı aradığımda hiçbir başvuru yapılmadığını öğrendim. Erhan Nacar hala TV'lerde program yaparak insanları kandırmaya devam ediyor. Birileri artık buna 'dur' demeli" diye konuştu.

"UZMAN FALAN OLAMAZ"

İsviçre'de yaşayan İbrahim Kaplan, 2022 yılında Erhan Nacar'a SGK'ya borçlanma için 35 bin Euro gönderdiğini belirtti. Kaplan, "Ancak, Nacar ne parayı yatırdı ne de geri iade etti. Altı aydır telefonlarına cevap alamıyorum. Mağdurlar bir araya gelerek ortak avukat tuttuk. Hukuk, süreci başladı" dedi.