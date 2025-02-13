Parklarda QR kodlu dolandırıcılık

Köln gibi büyük kentlerde yaygın olan park ücreti ödemenin yeni yöntemi dolandırıcılara ilham verdi. QR kodu taranarak yapılan ödeme yöntemini hedef seçen dolandırıcılar, söz konusu kodun üzerine kendi hesaplarına ödeme yapılacak ya da hesap bilgilerini çalmak için oluşturdukları sahte sitelerin kodunu yapıştırıyor. Durumun farkına varamayan müşteriler, sahte internet sitelerine girdiğinde banka bilgilerini kaptırıyor. Dolandırıcılar, bu bilgileri kullanarak hesaplardan çekebilecekleri kadar para çekiyor.

Bir diğer yönteme göre ise kod tarandığında sahte hesaba ödeme yapılıyor. Para dolandırıcılara kaptırılıyor. Aracıyla parktan çıkamayan araç sahibi ikinci kez ödeme yapmak zorunda kalıyor. Belediye ekipleri, söz QR kodu ile ödeme yapılan otomatların üzerine sahte kodların yapıştırılıp yapıştırılmadığını düzenli olarak kontrol ediyor. Yetkililer, vatandaşların park ücretlerini yalnızca resmi mobil uygulamasından veya park otomatı üzerinden yapılmasını öneriyor.