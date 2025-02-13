Rolatör ile yürürken yılın en iyi pozunu verdi

Almanya'da Spor Yazarları Derneği'nin 55. kez düzenlediği yılın en iyi spor ve futbol fotoğrafları yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu. Binlerce fotoğraf arasından Ralf İbing'in yakaladığı ve "geriden gelen zafer" adını verdiği fotoğraf, 2004 yılının en iyisi seçildi. Tarihinde ilk kez Leverkusen'in şampiyon olduğu maçın son bölümlerinde gol atan Wirtz sahaya girmek isteyen taraftarlara henüz maç bitmedi çağrısı yapıyordu.

Genel spor fotoğrafları dalında ise İna Fassbender'in içinde rolatör ile yürüyen bir Türk kadınının da bulunduğu eser, 2004'ün en iyisi seçildi. Geçtiğimiz yaz Almanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası turnuvasında rengarenk bayraklar ile süslenen sokaklarda bir Türk kadını, yoldan karşıya geçerken objektiflere takılmıştı.