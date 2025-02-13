Saldırıyı sevgili ihbarı durdurdu

Almanya'nın Hamburg kentinde bir gencin saldırı tehdidinden sonra harekete geçen polis, zanlıyı Bremen'de trenden inerken gözaltına aldı. Bremen Merkez Tren Garı'nda yakalanan şüpheli gencin 17 yaşında olduğu ve kız arkadaşına Hamburg'da birçok insanı yaralamak istediğini söylediği ifade edildi.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Şüpheli gencin saldırıyı gerçekleştirmek için yanında bıçak ve tabanca bulundurduğu aktarıldı. Kız arkadaşı bu tehdidi ciddiye alarak derhal polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis şüphelinin bulunduğu treni hızla tespit ederek istasyonda müdahale için hazırlık yaptı. Trenin perona yanaşmasından önce gar boşaltıldı, tren seferleri geçici olarak durduruldu.

ÜZERİNDEN BIÇAK ÇIKTI

Tren istasyona girdiğinde polis ekipleri zanlı gencin içinde bulunduğu hızlı trene baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada gencin üzerinde bir bıçak bulunurken tabancaya rastlanmadı. Şüpheli, Bremen Ana Tren İstasyonu'ndaki federal polis karakoluna götürülerek ifadesi alındı.

Genç hakkında, tehdit ve silah yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken şüphelinin motivasyonu ve planları hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalıştığı ifade edildi.