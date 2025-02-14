Eğitim sistemi çok geride, federal yapıya reform şart

Hessen Türk Dernekleri İnisyatif Platformu, Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Kültür Merkezi'nde 'seçim öncesi siyasi diyalog' adıyla farklı partilerden milletvekilliğine aday olan isimleri bir araya getirdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller partisi adayları, Platformu Sözcüsü Rafet Solak'ın moderatörlüğünde parti programlarını anlattı, salonda bulunanların sorularını yanıtladı.

Buluşmada, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ile farklı meslek gruplarından Türkler bulundu. Sosyal Demokrat Parti'den Federal Meclis adayı Tuna Fırat, aynı partiden Federal Milletvekili Lennard Oehl ile Yeşiller Partisi'nden aday olan Hessen Bilim, Sanat Bakanlığı eski Müsteşarı Ayşe Asar, ülkenin eğitim ve federal sistemini eleştirdi.

SİSTEMDE BÜYÜK SORUN VAR

Ayşe Asar, "Yılda 60 bin genç eğitimini yarıda bırakıyor. Almanya'nın eğitim sistemi 20 yıl geride. 4. sınıftaki öğrencilerin dörtte biri okuma konusunda yetersiz. Öğretmenlerde de yetersizlik var. Ülkede temel eğitimdir. Okulda binalar da çok kötü durumda. Sorunlu olan okullara daha fazla destek vermek amacıyla 20 milyar euro ayrıldı. Bütçe çok yetersiz, sistemde büyük sorun var" dedi. Asar, Solingen ve Mölln facialarından sonra babasının kendisini bir protesto gösterisine götürdüğünü anlattı ve "O zaman 'toplum olarak ezik olmayalım' dedim ve hukuk okudum. O dönemde birçok konuda söz hakkımızın olmadığını gördüm" dedi ve seçime katılım oranının artırılması gerektiğine işaret etti.

"BİR PLANA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Tuna Fırat, "En büyük problemlerimizden biri, Rus enerjisine olan aşırı bağımlılığımızdı. Bir diğer önemli mesele de Amerika'ya olan bağımlılığımız. Yirmi yıl süren ekonomik büyümenin ardından sert bir kırılma yaşadık. Bu nedenle, yeni bir reform sürecine ihtiyacımız var. Belki Schröder dönemindeki reformlar kadar radikal olmayabilir ama kesinlikle Almanya'yı yeniden başarı yoluna sokacak, büyümeyi teşvik edecek ve özellikle girişimciler için yatırım teşvikleri sağlayacak bir plana ihtiyacımız var" diye konuştu.

"FEDERAL YAPI YAVAŞLATIYOR"

Lennard Oehl ise "Almanya'da büyük çaplı bir federalizm reformunu tartışmadan geçemeyiz. Almanya, federal yapıya sahip bir ülke. Eyaletlerimiz, illerimiz ve Berlin'deki merkezi yönetimimiz var. Ancak bu durum, krizlere yanıt vermemizi diğer ülkelere kıyasla çok daha yavaş hale getiriyor. Özellikle de eğitim politikası konusunu ele aldığımızda, bu tamamen eyaletlerin sorumluluğunda olduğu için biz federal siyasetçiler olarak hiçbir etkide bulunamıyoruz. Hatta belirli istisnalar dışında, eğitim alanına yönelik doğrudan maddi kaynak sağlamamız bile mümkün değil. Bu nedenle, kapsamlı bir federalizm reformuna ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti.

"MUTLAKA SANDIĞA GİDİN"

Adayların seçime katılımın çok düşük olduğuna da dikkat çekip mutlaka sandığa gidilmesi çağrısı yaptı, "Oylarınızı çocuklarınız için kullanın" dedi.