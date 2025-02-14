Irkçı suçlarda yeni bir rekor daha kırıldı

Federal Meclis'te Sol Parti Milletvekili Petra Pau'nun soru önergesine Federal Hükümet'in verdiği yanıtta 2024 yılında 41 bin 406 ırkçı suç kaydedildi. Bunun şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olduğuna vurgu yapıldı. 2023 yılında da yaklaşık 29 bin vaka ile bir rekor kırılmıştı.

2024 yılındaki ırkçı suçlar arasında 1443 şiddet eyleminin bulunduğu bunun da başka bir rekor seviye olduğuna işaret edildi. 2023 yılında da Federal Kriminal Dairesi, ırkçı suçlarda bir rekor kaydedildiğini açıklamıştı. 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 23,21'lik bir artışla 28 bin 945 vaka bildirilmişti.

"MÜCADELEDE ÇOK AZ ŞEY YAPILDI"

Milletvekili Pau, durumu ürpertici yükseliş eğilimi olarak nitelendirdi. Son yıllarda ırkçılıkla mücadelede çok az şey yapıldığını belirten Pau, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in ırkçılığa karşı eylem planının dişsiz bir kaplan olarak kaldığını söyledi. Pau, hükümetin de mülteciler ve göçmenlere yönelik havayı germesi nedeniyle ırkçı şiddet eylemcilerinin kendilerini giderek daha meşru hissettiğini ifade etti.