Saldırgan suçunu ilk sorgusunda itiraf etti

Münih'te kalabalığın üzerine otomobil süren 24 yaşındaki Afganistan vatandaşı Farhad Noori'nin ilk ifadesinde saldırıyı kasıtlı gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu sabah saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında Münih Başsavcılığı'na bağlı Aşırılık ve Terörle Mücadele Merkezi (ZET) Başsavcısı Gabriele Tilmann, şüphelinin bilinçli şekilde yürüyüşe katılanların arasına arabayla daldığını itiraf ettiğini belirtti.

Başsavcı, bu nedenle eylemin dini motivasyonlu olduğunu düşündüklerini söyledi. Başsavcı, Noori'nin dindar biri olduğunu tutuklandıktan sonra "Allahu Ekber" diye bağırdığını anlattı "Gönüllü olarak teslim olmadı" dedi. Açıklamada Noori'nin sosyal medya hesaplarında dini içerikli paylaşımlar yaptığı, camiye gittiğinin tespit edildiği ancak bir örgüt üyeliğine dair kanıt bulunamadı belirtildi. Noori'nin akrabalarına, "Belki yarın burada olmayacağım" diye mesaj gönderdiğinden söz edildi.

KİMLİĞİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Polis saldırganın Almanya'ya refakatsiz küçük bir mülteci olarak geldiğini ve ülkede yasal olarak bulunduğu bilgisini paylaştı ve "Bir mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu" dedi. Saldırganın daha önce sabıkası olmadığını aktaran polis, "Hakkında bir dava açılmış ancak daha sonra düşürülmüştü" dedi. 24 yaşındaki saldırganda psikolojik soruna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bu nedenle, psikiyatri kliniğinde gözaltında tutulmasının talep edilmediği belirtildi. LKA Başkan Yardımcısı Guido Limmer, 140 memurdan oluşan özel timin soruşturmayı devraldığını açıkladı.

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Polis, yaralı sayısını 36 olarak güncelledi. Son bilgiye göre, iki kişi ağır yaralı, bunlardan biri 2 yaşında bir çocuk. Sekiz kişi ciddi, on kişi ise orta derecede yaralı.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU), İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU) ve Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD) ile birlikte sabah saatlerinde sessiz anma töreni için olay yerine gelmişti. Siyasetçiler olay yerine beyaz güller bıraktılar. Steinmeier, "Bu eylemin vahşeti bizi üzüyor ve şaşkına çeviriyor" dedi. Steinmeier, mağdurlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve polis ile acil servis görevlilerine teşekkür etti.