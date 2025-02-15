32 yıllık özveriye onur madalyası

SPD Nürnberg teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, 32 yıllık SPD üyesi ve partinin Nordostbahnhof bölge başkanı Abdurrahman Gümrükçü onur madalyası ile ödüllendirildi. 300 davetlinin katıldığı etkinlikte SPD Nürnberg İl Başkanı Dr. Nasser Ahmet, 1966-1969 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapmış olan Kate Strobel'in onursal ödülünü Gümrükçü'ye takdim etti.

MADALYAYI HAK ETTİ

Konuşmacılar, Gümrükçü'nün SPD için gerçekleştirdiği 32 yıllık çalışmalara dikkat çekerek, onun bu onursal madalyayı hak ettiğini ifade etti. Abdurrahman Gümrükçü, onursal belgesini ve madalyasını aldıktan sonra salondaki davetlilere yönelik bir konuşma yaparak, her zaman SPD'nin bir neferi olacağını belirtti.Kate Strabel Madalyası, 2017 yılından bu yana parti için çalışan üyelere veriliyor.