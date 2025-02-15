Almanya’dan ABD’ye ırkçı AfD tepkisi

Vance, konuşmasında Avrupa'daki ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirtmiş, ırkı AfD partisini kastederek popülist partilerin dışlanmaması gerektiğini dile getirmişti. Vance, "Kendi seçmeninizden korkmamalısınız" ifadelerini kullanmıştı. Scholz, Vance'ın bu açıklamasına karşılık olarak, "AfD'ye destek verenler, demokrasimize ve seçimlerimize müdahale etmemelidir" dedi. Merz ise "ABD'nin demokratik kurallarımıza saygı göstermesini bekliyoruz" diye tepkisini dile getirdi.

VANCE, WEİDEL İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, AfD lideri Alice Weidel ile görüşerek, Almanya'daki siyasi ortam hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vance ve Weidel arasındaki yaklaşık 30 dakikalık toplantının odak noktasında, Ukrayna'daki savaş ve Vance'nin daha önceki konuşmasında gündeme getirdiği "brandmauer" (savunma duvarı) kavramı vardı. Vance, AfD'ye yönelik sempatilerini açıkça dile getirdi.