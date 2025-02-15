Postadan çıkan dolandırıcılık

Posta kutularına bırakılan ve üzerinde 'Önemli Bilgilendirme. Ne yazık ki size ulaşamadık' şeklinde bir yazının yer aldığı kartpostallar, dolandırıcılıkta yeni tuzak oldu. Turuncu renkteki kartların üzerinde yalnızca bir telefon numarası ve yedi gün içinde geri aranması gerektiğine dair bir uyarı yer alıyor. Mecklenburg-Vorpommern Tüketici Koruma Merkezi, "Kartta belirtileni yapmamak gerekiyor. Çünkü bu, yıllardır bilinen bir dolandırıcılık yöntemidir. Çoğunlukla, insanları abonelik ya da başka mali tuzaklara çekme girişimi söz konusudur" uyarısında bulundu.

Mecklenburg-Vorpommern Tüketici Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Wiebke Cornelius, "Metin ve dikkat çekici renk, insanları hızlıca huzursuz edebilir ve baskı oluşturabilir, ancak kartın üzerindeki mesaj ne kadar acil görünürse görünsün, kesinlikle aramamak gerekiyor" dedi.