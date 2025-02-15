Tereyağı zamları hırsızın iştahını kabarttı

Düsseldorf'ta bir aracı durduran polis, aramada 200 paket tereyağı ile 146 parça parmesan peynir ele geçirdi. Köln plakalı aracı durduran polis ekipleri aracın içinde 50 yaşlarında bir Alman ve bir Rumen vatandaşının olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada tereyağı ve peynirin yanı sıra pala ve iki bıçak da ele geçirildi.

MARKETE İADE EDİLDİ

Polis, "Araçta önemli miktarda gıda malzemesi bulundu. Bu malzemelerin kaynağına ilişkin ikna edici bir açıklama yapılmadı. Ele geçirilen ürünlere dair herhangi bir satın alma faturası da bulunamadı. Yapılan kısa bir soruşturma sonrasında gıda ürünlerinin bir marketten çalındığı anlaşıldı. Tüm malzemeler markete iade edildi" açıklamasında bulundu.

HIRSIZLAR POLİSİN RADARINDAYDI

Her iki şüphelinin de daha önce hırsızlık suçlarından polis kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi. Ancak, tutuklanma için yeterli delil bulunamadığından sürekli serbest bırakılmışlardı.

SAVAŞ ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Fiyat artışının başlıca nedenleri arasında sütteki yağ oranının düşmesi ve süt ineklerinin sayısındaki azalma yer alıyor. Özellikle 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enerji, gaz ve yem fiyatlarını artırarak süt ürünlerinin üretim maliyetlerini olumsuz etkiledi. Süt ve tereyağı gibi ürünlerin satışa sunulmadan önce ısıl işlemden geçirilmesi gerektiği düşünüldüğünde, enerji maliyetlerindeki artışın etkisi daha da belirgin hale geldi.