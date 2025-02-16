Adaylar ekranda kapıştı, son sözü seçmen söyleyecek

MERZ'DEN ABD'YE SERT MESAJ

Tartışmanın ikinci konusu AfD ile birlikte çalışma konusu oldu. Soruya Merz, "Biz bu partilerle hiçbir şekilde çalışmayacağız. Ben bir Amerikan Başkan Yardımcısı'ndan, Almanya'da kimlerle konuşmam gerektiğini söylemesini kabul etmiyorum. Geçen yıl 8 Kasım'da Amerikan seçim sonuçlarını kabul ettim, tıpkı Amerikalı seçmenlerin söylediği gibi ve Amerikan hükümetinden de aynı şeyi yapmasını bekliyorum. Seçime ve ardından hükümet kurma sürecine müdahale etmelerini istemiyorum. Amerikalıların bu konuda katkıda bulunacak bir şeyleri yok" diye ABD'ye mesaj gönderdi.

Başbakan Scholz, "Almanya'da, Nazi rejiminden çıkarılan dersler doğrultusunda, aşırı sağla hiçbir şekilde işbirliği yapılmaması gerektiği konusunda iyi bir geleneğimiz var. Bu yüzden Almanya'da Nazi sembollerini yasaklayan yasalarımız var, tıpkı ABD'deki gibi değil. Ve bence buna sadık kalmalıyız. Ve kesin olarak diyorum ki, aşırı sağla hiçbir şekilde işbirliği yapılmamalıdır. Bu yüzden, hala CDU'nun AfD ile bir karar önergesi kabul etmesini ve AfD ile bir yasa çıkarmaya çalışmasını büyük bir üzüntüyle karşılıyorum" dedi.

"NAZİYİ TAÇLANDIRIYORSUNUZ"

Weidel, bu sözler üzerine, "Bu karşılaştırmayı skandal olarak görüyorum. Şahsen ve tüm partim adına reddediyorum. Bakın, bugün akşam burada beni nasıl isterseniz aşağılaya bilirsiniz. Ama milyonlarca seçmeni küçük düşürüyorsunuz" şeklinde cevap verdi. Tartışmayı sürdüren Merz, "Almanya'da herkesin rahatça Nazi olarak nitelendirebileceği bir adamı, taçlandırıp kabinenize almak istemeniz, hangi zihniyetin ürünü olduğunuzu gösteriyor. Siz, büyük ölçüde aşırı sağcı bir partisiniz. Ve ne kadar seçmenlerinize atıfta bulunsanız da, gerçek şu ki, bu parti Almanya Federal Cumhuriyeti'nin temel ihtiyaçlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir noktada duruyor, hem ekonomi politikası hem de göç politikası açısından. Bu yüzden tekrar söylüyorum, bu partiyle hiçbir işbirliği olmayacak" dedi. Weidel'in cevabı, "Sadece AfD'ye karşı oldukça ahlaksızca bir etiketleme var. Biz, özgürlükçü muhafazakâr bir partiyiz. Ve burada açıkça söylemek gerekirse, bu ülkedeki tüm sorunlar bugün burada duran bu üç kişinin sebep olduğu sorunlar" şeklinde oldu.

BU SÖZLERLE OY İSTEDİLER

Programda, Ukrayna'daki savaş konusu da gündeme geldi. Merz, AfD'nin adayı Weidel'e yüklendi ve partiyi Rusya tarafında durmakla suçladı. Merz, Almanya'nın Ukrayna tarafında durduğunu, ortada yer alamayacağını ifade etti. Vergi konusunun da gündeme geldiği tartışmada başbakan adaylarının son sözleri şöyle oldu:

SCHOLZ, "Konu, savaş ve barış. Konu, Avrupa'nın güvenliği. Bunu ancak yeterli finansmanımızı sağlarsak garanti altına alabiliriz. Bunu, emeklilik, sağlık, bakım, yollar ve altyapı gibi alanlarda kesinti yapmadan yapmalıyız. Made in Germany avantajını devreye sokmalıyız, böylece Almanya'ya yatırım çekebiliriz. Ayrıca, ülkenin bir arada kalmasını sağlamalıyız, bu da daha iyi bir asgari ücret, halkın büyük çoğunluğu için vergi indirimi ve yüksek kazananlardan biraz daha fazla vergi alacak daha adil bir vergi sistemi ile mümkün olacak. Dediğim gibi ve çok net bir şekilde, istikrarlı bir emeklilik sistemi ancak SPD ile mümkündür."

WEIDEL, "Almanya'yı yeniden zengin ve güvenli yapacağız. Yasadışı göçü durduracağız. Bunu, sınırlarımızı güvence altına alarak ve yasadışı göçmenleri ve suçluları kararlı bir şekilde sınır dışı ederek gerçekleştireceğiz. CDU yıllarca buna engel oldu. Dünyada en yüksek enerji fiyatlarına sahip ülkeyiz. Bunu da değiştireceğiz. Teknolojiye açık bir yaklaşım ile yani temel enerji kaynakları olan nükleer enerji, kömür ve gaz kullanarak. Yenilenebilir enerjiye de karşı değiliz, ancak devasa sübvansiyonlar olmadan, ülkemize ve vergi mükelleflerine zarar vermeden. EEG'yi (Yenilenebilir Enerji Kanunu) kaldıracağız. Dünyada en yüksek vergi oranlarına sahip ülkeyiz. Çalışanlar ve şirketler için vergileri düşürmemiz gerekiyor. Ve CO2 vergisini kaldıracağız. Cesaretinizi toplayın, gerçek bir siyasi değişim için AfD'yi seçin."

HABECK, "Seçim kampanyaları genelde aynı kalıplarla, aynı ritüellerle yapılır. Hükümet, aldıkları tüm kararları genellikle iyi ve doğru bulur. Muhalefet ise her şeyi kötü ve yanlış görür. Bu tartışma da biraz buna benziyordu. Ancak seçim kampanyasından sonra, 23 Şubat'tan sonra ritüellerden çıkmamız gerekecek. Çünkü durum çok ciddi. Almanya ve Avrupa üzerindeki baskı çok yüksek. Değerli baylar ve bayanlar, ben 55 yaşındayım. Hayatımı, barışın ve refahın sonsuza kadar garantili olduğu bir ülkede geçirdim. Bu garanti artık kırılganlaştı. Seçimden sonra siyasi olarak iş birliği yapmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Sorunları çözmeliyiz. Ben, Almanya hizmetinde çalışmaya devam etme arzumu sunuyorum, böylece çocuklarım, torunlarım ve onların torunları, geçmişte bizim sahip olduğumuz fırsatlara sahip olabilirler. Bunun için, lütfen Pazar günü Yeşiller'e oy verin."

MERZ, "Bu akşam ülkemizin siyasi meseleleri hakkında önemli ve gerekli bir tartışma izledik. Zorlu ve kararlı bir seçim kampanyası yürütüyoruz, ancak 23 Şubat'tan sonra sadece bu tarih yok, 24 Şubat da var ve o zaman gerçekten ülkemizin sorunlarını çözmeliyiz. Bu sorunlar arasında düzenlenmemiş göç de var. Ayrıca, son üç yılda ekonomik zayıflık yaşayan ülkemiz de bu sorunlar arasında yer alıyor. Buna ihtiyacımız yok, daha iyisini yapabiliriz. Almanya için gerçekten iyi bir programımız var. Bir hükümet yönetmek istiyorum, bu hükümet Avrupa'da daha fazla angaje olacak ve Almanya'nın sesini Avrupa'da tekrar duyuracak. Bu ancak ekonomik olarak güçlü olduğumuzda ve ekonomik zayıflığımızdan çıkabildiğimizde mümkün olacaktır. Genç işletmelerin bir geleceği olduğunda, daha iyi bir eğitim politikası yapıldığında ve ülkemizde daha iyi bir hava oluştuğunda bunu başarabiliriz. Bunun için varım ve bunun için tüm gücümle çalışacağım. Ve son olarak, AfD ile ilgili bir söz: Kesinlikle değil. Eğer değişim istiyorsanız, bunu ancak Birlik ile başarabilirsiniz."