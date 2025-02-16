“Avrupalılar Türk gençliğini keşfetti”

Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bağcı, Türkiye'nin bölgesel ve küresel politikalarını değerlendirdi. Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Bölgesel ve Küresel Politikalarına Yönelik Fırsatlar ve Meydan Okumalar" konulu konferansta Bağcı, Avrupa'nın Türklerden zarar gelmeyeceğini keşfettiğini belirtti. Bağcı, "Türk gençliğine yönelim var. Bu durum olumlu değerlendirilmeli. Bana göre, daha iyiye doğru gidiyoruz" dedi.

ÇATIŞMA BÖLGESİNİN ORTASINDAYIZ

Konferansta, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolü üzerinde duran Bağcı, "Dünyayı daha fazla okuyan, anlayan bir topluma dönüşüyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin, 16 tehlikeli çatışma alanının olduğu bir noktada dimdik ayakta durmayı başardığını söyleyen Bağcı, "Türkiye bir bölgesel güç" şeklinde görüş belirtti.

"DEMOKRASİ GETİREMEDİLER"

Prof. Bağcı, Orta Doğu'ya demokrasi ve güvenlik getirme hedeflerinin yerine getirilmediğini ifade ederek, Türkiye'nin güvenlik üreten bir ülke olarak uluslararası alanda daha fazla sorumluluk taşıdığını vurguladı, "Biz hiçbir zaman sorumluluk üstlenmeyen bir ülke olmadık. Türkiye bu konuda doğru yapıyor, fakat sorun, ön planda olmamamızda" dedi. Bağcı, Türkiye'nin tarihsel sorumluluğunun dünya ile bağlantılı olduğunu da belirtti.