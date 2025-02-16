Buldukları para başlarına bela oldu!

Hessen Eyaleti'ne bağlı Herbstein kasabasında bir çift, satın aldıkları evde kapsamlı bir tamirat planladı. Çift, 2023 yılı Aralık ayında eski bisküvi ve kahve paketlerinin içinde saklanmış para buldu. Parayı tamirat masraflarını karşılayacak şans olarak gören çift, Mark'ı Euro'ya çevirmek yetkililere bildirimde bulundu. Paranın sahibi olabilmeleri için altı ay gerçek sahibinin ortaya çıkmamasını gerekiyordu.

HİKAYE UYDURDULAR

Çift, parayı Bielefeld'deki bir kayıp eşya bürosuna götürdü. Fakat burada parayı kabul etmeyen yetkililer onları polise yönlendirdi. Polise ifade verirken parayı havuz parkında bulduklarını söyleyen çiftin hikayesi şüphe uyandırdı. Yapılan soruşturma sonucu paranın aslında evin eski sahibine ait olduğu ve çiftin bu parayı yanlış şekilde sahiplenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

CEZA VE DERS ALDILAR

Bielefeld Sulh Mahkemesi, çifti hırsızlık ve para aklama suçlamalarıyla yargılayarak 10 bin 450 Euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, çiftin itirafı ve pişmanlığını göz önünde bulundurarak cezayı hafifleterek evin içindeki her şeyin yeni sahiplerine ait olmadığına vurgu yaptı. Paranın, eski ev sahibinin mirasçılarına ait olduğu belirtildi.