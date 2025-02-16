“Çifte vatandaşlığı savunmamız gerek”

SON iki dönemdir Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis Milletvekili olarak görev yapan Finlandiya asıllı Helge Lindh, seçim bölgesi Wuppertal'de vatandaşlarla buluştu. Lindh, 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesi hedeflerini Sabah Avrupa'ya anlattı.

Lindh öncelikli hedeflerinin uzun uğraşlar sonucu çıkardıkları çifte vatandaşlık yasasını savunmak olduğunu belirterek, "Bu yasayı çıkarmak için çok mücadele verdik. Kendi koalisyon ortaklarımızla dahi birçok kez fikir anlaşmazlığına düştük ama sonuç olarak verdiğimiz sözü tuttuk. Şimdi bu yasanın savunulması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"AfD'NİN POLİTİKASI ÇOK NET"

Vatandaşlığa geçiş işlemlerinin yoğunluktan dolayı hızlı yürümediğini ifade eden Lindh, "Vatandaşlarımıza çağrımdır. Biran önce işlemlerini yaptırsınlar ve çifte vatandaşlık hakkını kazansınlar. Biliyoruz ki, diğer partiler bu yasaya karşı. Olası bir iktidarı devralma durumunda bunu mecliste yeniden oylayacaklar. İşte bu yüzden seçmenlerimize 'bizlere oy verin' diyoruz. AfD'nin politikası net şekilde belli, İslam ve yabancı düşmanlığı üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Oylarının da azımsanmayacak derecede yükseldiğini görüyoruz. Almanya'nın dış itibarını ve geleceğini düşünmek istiyorsanız aşırı sağ partilerden uzak durun. Çünkü hepimiz bu gemideyiz" diye konuştu.

"VERGİ ORANLARINI AYARLAMALIYIZ"

Almanya'da halkın en sevdiği yemeklerden biri olan dönerin artan maliyetleri karşısında çözüm aradıklarını belirten Lindh, "Bizlere bu şikayetler çok geldi. Döner fiyatının eski haline gelmesi isteniyor. Fakat artan maliyetler karşısında biz de fazla bir şey yapamadık. Vergi oranlarını ayarlamak istiyoruz. Belki bu şekilde katkımız olur" şeklinde görüş belirtti.