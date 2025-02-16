Söder’den şok sözler: Her hafta bir uçak dolusu Afgan sınırdışı edilmeli

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, her hafta bir uçuş yapılması gerektiğini belirtti. Söder, Almanya Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı'ndan pazartesi gününden itibaren Taliban ile doğrudan geri gönderme uçuşları için görüşmeler yapmalarını ve Almanya'nın çıkarlarını ön planda tutmalarını istedi.

BEŞ MADDELİK PLAN HAZIRLADI

"Her hafta bir uçuş olmalı" diyen Söder, beş maddelik bir plan hazırladığını ve bu planın, gelecek hafta Taliban ile yapılacak görüşmeleri de kapsadığını söyledi.

Söder, ayrıca Afganistan'dan gelen kişiler için giriş yasağı ve vize verilmesinin askıya alınması gerektiğini savundu.

"ÜLKENİN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

Almanya'nın hemen bir Afganistan acil planına ihtiyacı olduğunu belirten Söder, "Federal hükümet artık harekete geçmeli ama bir gün değil, hemen. Çıkış zorunluluğu olan Afganların hızla ülkemizi terk etmeli ve vize verilmesi durdurulmalı. Ülkemizin güvenliğini en ön planda tutmalıyız ve yasadışı göçü sınırlamalıyız" dedi. Söder'in açıklamalarına göre, yalnızca Bavyera'da sınırdışı edilmesi gereken 2 bin Afgan bulunuyor ve bunlardan yaklaşık 200'ü ağır suçlu.