Spora katkı şeref belgesi getirdi

25 YILDIR ANTRENÖRLÜK YAPIYOR

2000 yılından bu yana Box Club Amberg'in antrenörlüğünü üstlenen Göksu, spor dünyasına katkıları dolayısıyla Amberg Belediyesi tarafından 2025 Şeref Belgesi ile ödüllendirildi. Ödül töreninde belgeyi Amberg Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Cerny'nin elinden alan Göksu, bu onurun kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

"GÖKSU BU ONURU HAK EDİYOR"

Belediye Başkanı Cerny ise Göksu'nun bu onuru sonuna kadar hak ettiğini belirterek, ona belgeyi takdim etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Göksu'nun başarıları, sadece boks alanında değil, aynı zamanda Türk sporunun uluslararası arenada tanınmasında da önemli bir rol oynuyor.