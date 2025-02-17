Bavul dolusu parayla yakalandı

Geçtiğimiz çarşamba günü İngiliz sınır muhafaza memurları, Londra Heathrow Havalimanı'nda dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. Avusturya'da yaşayan bir Türk, uçuş öncesi durduruldu. Adamın bavulu tamamen parayla doluydu. Toplamda 400 bin Pound değerinde banknotlar ele geçirildi. Adamın bagajında bulunan parayla birlikte, el çantasında ayrıca 10 bin Euro daha bulundu. İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) yetkililerine göre, adam, Türkiye'ye gitmek için uçağa binmek üzereydi. Şüpheli Cuma günü Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarak, neden bu kadar çok para taşıdığına dair sorgulandı ve hakkında para aklama suçlamasıyla dava açıldı.