Beş kişiden biri enerji faturasını ödeyemiyor

Avrupa Konut Trendleri Raporu'na göre Almanya'da yaşayanların yarısı son 12 ayda konut masraflarının arttığını belirtti. Her beş kişiden biri enerji faturalarını ödemekte zorlandığını ifade etti. Özellikle düşük gelirli haneler için enerji maliyetlerindeki artış giderek daha büyük sorun haline geldi. Ankete katılanların yüzde 20'si elektrik, kalorifer yakıtı ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Yüzde 33'lük kesim faturaları ödeyebildiklerini ancak bunun için başka harcamalardan kısmak zorunda kaldıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 44'ü ise enerji faturalarını sorunsuz şekilde ödediklerini ankette dile getirdi.

KİRALARDA DA KESKİN ARTIŞ

Ankete katılanların yüzde 22'si, konut masraflarının son bir yılda yüzde 10'a kadar arttığını belirtirken, yüzde 23'ü bu artışın yüzde 11 ile yüzde 30 arasında olduğunu dile getirdi. Katılımcıların yüzde 36'sı ise konut masraflarının aynı kaldığını ifade etti.

Sadece enerji maliyetleri değil, kiralar da son dönemde önemli ölçüde arttı. Köln'deki Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, kiralar son bir yılda ülke genelinde ortalama yüzde 4,7 arttı.

KONUT YAPIMI YETERSİZ

IW uzmanları, önümüzdeki dönemde konut piyasasında önemli bir iyileşme beklemiyor. Bunun nedeni olarak Almanya'da yeni konut inşaatındaki yetersizlik gösterildi. IW'ye göre, 2024 yılında federal hükümetin hedeflediği 400 bin yeni konut yerine sadece 260 bin konut tamamlandı. 2025 yılında ise bu sayının 230 bine düşmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde ve çevresinde kiralar üzerinde ek baskı oluşturabilir.