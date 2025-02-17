Göç şiiri salonu gözyaşına boğdu!

Hessen Eyaleti'ne bağlı Lampertheim şehrinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Rhein Neckar Bölge Başkanlığı tarafından kültür sanat etkinliği gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlik öncesi gerçekleşen seçimde Sevgi Gocuk tekrar başkanlığa seçildi. Gocuk, güvene teşekkür etti.

Etkinliğin açılışında konuşan UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, kültürün insanları bir arada tutan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Geceye damga vuran isimler ise ünlü sanatçı Uğur Işılak ve araştırmacı-yazar Emine Şenlikoğlu oldu. Şenlikoğlu, "Gerçek İslam Yaşamak" konulu konferansın ardından okuyucularıyla bir araya geldi, kitaplarını imzaladı, sohbet etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Gece, ünlü sanatçı Uğur Işılak'ın konseriyle son buldu. Salonu dolduran sevenleri, Işılak'ın birbirinden güzel eserlerine coşkuyla eşlik etti. Işılak'ın konserine sanatçının çok sayıdaki seveni yoğun ilgi gösterdi. Işılak, Ali Akbaş'ın "Sirkeci'den Tren Gider, Ona binen verem gider, Varım yoğum törem gider" dizeleriyle bilinen göç şiirini okudu. O anlarda salonda duygulu dakikalar yaşandı, gözyaşları döküldü.