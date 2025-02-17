Sınır dışı uçakları kalkmaya başladı

Aschaffenburg ve Münih'te yaşanan saldırıların ardından Almanya'da iltica talebi reddedilen sığınmacıların sınırdışı işlemleri hızlandı. Seçimlere sayılı gün kala Hanover'den 50 Iraklı sığınmacı ülkelerine sınır dışı edildi. Gece saatlerinde Almanya'nın farklı bölgelerinden gelen polis araçları, Hannover Havaalanı'na 50 Iraklı sığınmacıyı getirdi.

GECİKMELİ KALKTI

Merkezi Geri Gönderme Kurumu (Zentrale Abschiebebehörde-ZAB) ve Federal Polis, sığınmacıları havaalanında aldı ve uçağa götürdü. Edinilen bilgilere göre, uçuştaki charter uçak, bir Türk havayolu şirketi tarafından sağlandı. Saat 08:00'de kalkması planlanan uçuş, bazı gecikmeler nedeniyle 09:18'de havalandı.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Öte yandan sınırdışı işlemlerine karşı tepkiler de devam ediyor. Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi, sabah saatlerinde bir gösteri düzenleyerek protestoda bulundu. Göstericiler, yalnızca suçlu sığınmacıların değil, aynı zamanda Almanya'ya entegre olmuş ve burada uzun süre kalan kişilerin de geri gönderildiğini iddia etti.